Мечтаете о собственном доме за городом? Мы предлагает земельные участки в поселках Московской области. Локации с развитой инфраструктурой, чистой экологией и лучшими перспективами, чтобы вы могли строить будущее с уверенностью. Мы не просто продаем землю — мы открываем новые горизонты для вас и вашей семьи.
Скидки, Рассрочка
Мы делаем мечту доступной. Приобретение земельного участка возможно в рассрочку, ипотеку, кредит или за полную оплату. Решение за вами!

  • Скидки до 20%

    При полной оплате

  • Рассрочка

    Возможно оформление рассрочки

  • Ипотека, Кредит

    Оформление ипотеки или кредита

Земельные участки в Московской области у воды и леса для жизни и отдыха.

Мы выбираем места, где вы сможете по-настоящему отдохнуть от городской суеты. Просыпайтесь под пение птиц в лесном массиве или наслаждайтесь вечерними чаепитиями с видом на собственную акваторию. Каждый наш участок — это готовая история для вашего загородного счастья.

Наши поселки на карте Подмосковья

Выбор и покупка земельного участка

  • Звонок или заявка

    Позвоните нам или оставьте заявку

  • Подбор

    Помогаем выбрать участок по вашим критериям и организуем просмотр

  • Подготовка

    Согласовываем условия покупки, полная оплата, рассрочка, ипотека, кредит

  • Сделка

    Юридическое сопровождение и безопасный расчет.
Поселки
Акция
Карцево
Волоколамское ш - 56 км от МКАД
Поселок в 5 минутах от Истринского водохранилища, граничит с лесным массивом. Рядом с поселком автобусная остановка.
От 210 000
руб/сотка
Рига Грин
Новорижское ш - 74 км от МКАД
Поселок в окружении лесного массива. Огороженная территория, КПП, детские и спортивные площадки.
от 144 000
руб/сотка
Акция
Власьево
Новорижское ш - 99 км от МКАД
Участки от 6 соток в поселке на берегу водоема, рядом лесной массив, пляж.
От 220 000
руб/сотка
Поселки по шоссе
Полезное
ВНИМАНИЕ! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.
